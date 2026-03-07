UNAM Condena Feminicidios de Estudiantes de UAEM; "Estamos Reforzando Medidas de Prevención"

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A través de un comunicado publicado este sábado 7 de marzo 2026, la máxima casa de estudios del país también aseguró que se encuentran reforzando medidas de prevención y seguridad, debido a que el campus Morelos comparte actividades e instalaciones con la institución educativa morelense.

"La UNAM, respetuosa de la autonomía universitaria, expresa su solidaridad con la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, agraviada por los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, estudiantes de esa institución educativa.

"Las entidades académicas que forman parte del campus Morelos de la UNAM comparten proyectos, actividades, tareas cotidianas e instalaciones con la UAEM, por lo que estamos reforzando las medidas de prevención y seguridad que nos corresponden y nos mantenemos atentos para colaborar en todo lo que sea posible con las necesidades que determine la comunidad de la UAEM", afirmaron.

La UNAM expresó su confianza en las autoridades para que dirijan las investigaciones a fondo y aprehendan a los responsables de los feminicidios y llevarlos ante la justicia.

DMZ

