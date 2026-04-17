Uso de Filtros en Fotografías Dificulta la Búsqueda de Personas en Casos de Desaparición

Grecia Guadalupe, una mujer de 30 años, fue reportada como desaparecida el pasado 12 de abril en Ocozocoautla, Chiapas.

Su caso se volvió viral, pues la fotografía colocada en la ficha de búsqueda del Protocolo Alba, no correspondía a los rasgos físicos de la joven, que finalmente fue ubicada con vida por las autoridades estatales al interior de un rancho donde estaba privada de su libertad.

Al respecto Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, indico:

“Se desplegó todo un operativo importante con las fuerzas del orden con SEDENA, con Guardia Nacional, con Marina, también con las autoridades estatales, hicimos un despliegue operativo tanto por tierra como por aire. Se logró la ubicación de un rancho donde había una vivienda deshabitada y afortunadamente ahí se encontró a la víctima sana y salva”

Esa lejanía entre la fotografía y la realidad aseguran expertos, obstaculizó su búsqueda.

Uso excesivo de filtros

Expertos en seguridad, alertan sobre el uso excesivo de filtros digitales por parte de jóvenes, sobre todo en mujeres, asunto que en casos de desaparición está complicando las búsquedas.

David Saucedo, consultor en seguridad explica sobre el tema:

“En la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, ya se identificó hace tiempo que al momento de tratar de localizar a personas desaparecidas, están fallando mucho las cédulas de identificación para el Protocolo Alba, porque lamentablemente para generar la cédula de identificación se recurre mucho a las redes sociales y las redes los usuarios utilizan muchos filtros, incluso programas de Inteligencia Artificial para generar edad progresiva o regresiva, sobre todo en el caso de las mujeres desaparecidas es recurrente el uso de filtros, el 30% de las personas reportadas como desaparecidas”

Por su parte Carlos Ramírez, del Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México, señaló:

“Yo creo que tiene que ver un tema también de responsabilidad por parte de la familia que busca porque, digo tú mandas una foto y al ver a la persona físicamente ya no es la misma persona, es falta de responsabilidad del familiar que está reportando, no podemos avocarnos a buscar a una persona que no es la persona que está siendo buscada”

En los dos últimos años, este exceso de filtros en las jóvenes ha sido más común.

“Obstaculiza la labor de investigación lo que tendría que hacerse, es que el Protocolo Alba, que se aplica en las 32 entidades del país, mediante un manual de procedimiento, se actualice, solo dice actualizar una foto reciente, ahora habría que especificar, una fotografía reciente sin filtros, no extraída de redes sociales”, aseguró David Saucedo.

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Con información de Elizabeth Mávil y Juan Álvarez

LECQ