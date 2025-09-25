Visa China Podrá Ser Tramitada en Línea desde México a Partir del 30 de Septiembre 2025

La Embajada de China en México pondrá en funcionamiento su nuevo Sistema de Trámite de Visa China en Línea a partir del próximo martes 30 de septiembre de 2025.

A partir de esa fecha, se podrá solicitar la visa de ese país a través del Centro de Solicitud de Visa China, con los beneficios de completar formularios y cargar documentos de manera digital.

¿Qué pasará con los formularios de la versión anterior?

Para garantizar una transición fluida al nuevo sistema, el Centro de Visa dejará de aceptar formularios de versión anterior a partir de las 15:00 horas del 29 de septiembre.

"Si ya ha completado previamente su solicitud en línea, deberá presentar sus documentos físicos en el centro antes de la hora indicada", anunció la embajada china en el país.

De no hacerlo, será necesario completar un nuevo formulario en el sistema nuevo y cargar los materiales en formato digital a partir del plazo establecido.

