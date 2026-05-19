El servicio de WhatsApp Web sufrió la tarde de este martes 19 de mayo de 2026 una interrupción en gran parte de México cerca de las 17:00 horas. Aquí en N+ te decimos si ya se restableció por completo el servicio.

De acuerdo con el portal Downdetector, la mayor parte de los informes de fallas eran por problemas relacionados con el sitio web y la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp.

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Al intentar ingresar a WhatsApp Web los usuarios eran redirigidos al portal de inicio de sesión de Facebook.

¿Ya sirve WhatsApp Web?

Pero no fue sino hasta pasadas las 18:00 horas que el servicio comenzó a normalizarse tras casi una hora de intermitencias.

La plataforma no ha informado hasta el momento qué fue lo que provocó la interrupción del servicio.

WhatsApp lanza chat incógnito

WhatsApp lanzó un "chat incógnito" para interactuar con Meta AI sin guardar historial. Esto significa que los mensajes no se almacenan, se procesan en un entorno seguro y se borran automáticamente al terminar la sesión.

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