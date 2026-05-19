Retiran Bloqueo en Dr. Río de la Loza tras 5 Días de Protesta en Fiscalía CDMX

Luego de 5 días de protesta, el bloqueo que las integrantes del Colectivo Génesis mantenían en Dr. Río de la Loza, en inmediaciones de la Fiscalía de CDMX, fue retirado.

De acuerdo con los primeros reportes, los inconformes fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con la finalidad de retirarlos de la vialidad que conecta puntos clave de la zona centro de la ciudad.

Las manifestantes exigen que se atiendan las carpetas de investigación de casos de violencia familiar, en los que algunos menores de edad están involucrados, ya que llevan varios años en el “congelador” sin ninguna novedad y por lo tanto, la víctimas están desamparadas.

¿Cómo empezó el bloqueo en Río de la Loza?

La protesta comenzó el mediodía del viernes 15 de mayo, cuando varias mujeres se unieron para cerrar la avenida Dr. Río de la Loza a la altura de Niños Héroes. Las pancartas con exigencias, piedras y barricadas fueron los principales elementos que las acompañaron.

Sin embargo, como no fueron atendidas por las autoridades, decidieron extender el bloqueo por varios días, así como en las inmediaciones. Debido a que los cortes vehiculares también se presentaron en la avenida Balderas.

Por esta razón, elementos de Tránsito de CDMX hicieron cortes vehiculares desde zonas aledañas para tratar de que la movilidad no fuera tan afectada, sobre todo en hora pico para escuelas y centros de trabajo.

Finalmente este día el tránsito parece que nuevamente vuelve a la normalidad, no obstante, hay algunos retrasos en lo que se agiliza por completo el tráfico generado por el bloqueo que duró varios días en avenida Río de la Loza.

