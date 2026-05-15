“Ya Regresaron los Desplazados”: Sheinbaum Dice que se Quedó Equipo de Segob en Chilapa

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 15 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las personas que fueron desplazadas ya regresaron a Chilapa y que en el sitio permanece la Secretaría de Gobernación (Segob).

En ese sentido, la mandataria explicó que la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, regresó de Guerrero, aunque personal de la dependencia federal continúa desplegado en Chilapa para dar seguimiento a la situación.

Video: Desplazados por la Violencia en Chilapa, Guerrero, Comienzan a Regresar a sus Viviendas

"Ya regresó Rosa Icela, pero allá está un equipo de la Segob para seguir atendiendo a la población y ya los desplazados ya regresaron", precisó.

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¿Qué pasó en Chilapa?

La presidenta también señaló que la información relacionada con un supuesto incendio en una comunidad no correspondía a un hecho confirmado: "Ayer se habló de un incendio que hubo en una comunidad, que en realidad no ocurrió".

Luego de operativos en Chilapa y la intervención coordinada entre autoridades federales y estatales en Chilapa, familias que habían abandonado sus hogares por los hechos de violencia comenzaron a regresar a sus hogares.

Previamente, la secretaria Rosa Icela Rodríguez compartió imágenes donde se observa a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, brindando auxilio a habitantes de la región, incluidos menores de edad, para trasladarlos junto con sus pertenencias.

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