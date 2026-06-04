AMLO Acusa en Carta a Funcionarios de EUA de Intentar Debilitar a Morena

El expresidente publicó una carta en la que expresó su apoyo “sin condiciones” a la presidenta, mientras cuestionó el cambio de actitud de Donald Trump

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta.Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

AMLO acusa a funcionarios de EUA de debilitar a Morena y critica el cambio de actitud de Trump hacia México. ¿Qué hay detrás de este giro inesperado?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+