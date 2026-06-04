AMLO Acusa en Carta a Funcionarios de EUA de Intentar Debilitar a Morena

En una carta publicada en sus redes sociales, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo "sin condiciones" a la presidenta Claudia Sheinbaum, en tanto, cuestionó el cambio de actitud y gobernanza de Donald Trump.

En su reflexión como indicó en su texto, y firmado desde su rancho en Palenque, Chiapas, el expresidente acusó a funcionarios de Estados Unidos de utilizar una “táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras” para responsabilizar a México de sus problemas internos y sostuvo que buscan “debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”.

La carta con fecha, hoy 3 de junio de 2026, López Obrador señaló que Donald Trump cambió su trato hacia México, ya que cuando él estuvo al frente del gobierno “se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro”.

"¿Por qué cambió tanto, en pocos años, el presidente Trump?"

El expresidente atribuyó el “sorprendente cambio de Trump” a “sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior”, a quienes acusó de embarcarlo en “viles y siniestras aventuras”.

Señaló que el actual comportamiento de Trump podría afectar su lugar en la historia, al señalar que “a una persona como Trump le interesa más la historia que el cargo”, por lo que no le gustaría ser recordado como “un mandatario atrabancado que se peleó con casi todo el mundo, incluido el papa”.

Advirtió que la clasificación que hace de los narcotraficantes como terroristas otorga “licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial” sin pruebas ni juicio.

López Obrador cerró su mensaje con una adaptación a una de sus frases políticas más conocidas, mencionando el nombre de Trump.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

finalmente, pidió que el mandatario estadounidense "mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan", entre ellas "paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados".