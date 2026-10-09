Consejera Electoral Frida Gómez Denuncia Amenazas en Contra de Ella y su Familia

En sesión de Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera Frida Gómez dio a conocer que ha recibido amenazas en su contra y de su familia.

Gómez anunció que las canalizará por las vías institucionales y legales; además, dijo que ninguna amenaza cambiará el sentido de sus votos.

La consejera reclamó que quienes criticaron y cuestionaron su propuesta de validar las boletas electorales sin el doblez que se requiere para meterlas en la urna, no habían impugnado antes esta irregularidad.

Dijo que su propuesta de que se llevaran a criterio de los consejos distritales era para que ahí todos los partidos lo presenciaran porque a veces no todos tienen representantes en casillas. Aclaró que su intención no es hacerse la víctima.

En tanto, el consejero Arturo Chávez se solidarizó con ella y dijo que no los van a intimidar para emitir sus votos. Aseguró que no están en contra de los partidos opositores.

AMP