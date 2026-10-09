Política

Consejera Electoral Frida Gómez Denuncia Amenazas en Contra de Ella y su Familia

La consejera reclamó que quienes criticaron su propuesta de validar las boletas electorales sin el doblez no habían impugnado antes esta irregularidad

Frida Denisse Gómez, consejera electoral. Foto: CuartoscuroFrida Denisse Gómez, consejera electoral. Foto: Cuartoscuro

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