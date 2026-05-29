Enrique Inzunza Cázarez Se Reincorpora al Senado

El senador Enrique Inzunza anuncia su reincorporación al Senado, luego de que había presentado "solicitud de licencia condigna"

Enrique Inzunza, senador de MorenaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Inzunza Cázarez se reincorpora al Senado. La Fiscalía de Nueva York lo vincula con el Cártel de Sinaloa.

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