Enrique Inzunza Cázarez Se Reincorpora al Senado

El senador Enrique Inzunza Cázarez informó hoy, 29 de mayo de 2026, que se reincorpora al Senado de la República, luego de que el jueves anunció que había “presentado la solicitud de licencia condigna”.

En contexto: La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló al senador Inzunza, junto con Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros ocho funcionarios mexicanos, de presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

El jueves, el legislador por Morena anunció que había pedido “licencia condigna” a su cargo, solicitud que fue aprobada por el Senado de la República solo por 22 horas.

Esta semana, Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), con motivo de la investigación por el supuesto nexo con el narcotráfico.

Enrique Inzunza regresa al Senado

El legislador Inzunza Cázarez detalló que se reincorporará al Senado a partir de este viernes.

“Con fundamento en el artículo 14 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle de mi reincorporación al cargo de Senador de la República, a partir del día 29 de mayo del presente año, para los efectos legales conducentes”, señaló en un comunicado.

Inzunza Cázarez había informado el jueves que en las sesiones del 28 y 29 de marzo, en el Senado, lo suplió Omar López Campos, senador suplente y actual secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa.