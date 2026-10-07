Firman Decreto para que Candidatos a Gubernatura y Presidencia Solo Tengan Nacionalidad Mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto de la reforma constitucional que establece como requisito tener únicamente la nacionalidad mexicana para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esta medida entrará en vigor a partir de 2028.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum informó que la reforma fue aprobada por mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados, así como por los congresos estatales. Añadió que el decreto será publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por su parte, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, explicó que las personas con doble nacionalidad deberán renunciar a la extranjera antes de registrarse como candidatas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para cumplir con el requisito de contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

Señaló que posteriormente deberán emitirse las disposiciones reglamentarias para precisar el procedimiento y las autoridades responsables de realizar el trámite.

La reforma constitucional sobre nacionalidad única no aplicará a las elecciones de 2027. De acuerdo con el régimen transitorio, las nuevas disposiciones comenzarán a tener efectos a partir del proceso electoral correspondiente a 2028.

Luisa María Alcalde Luján explicó que esto se debe a que las reglas electorales no pueden modificarse para aplicarse de manera inmediata al proceso electoral que ya está en curso. Por ello, las personas que participen como candidatas en las elecciones de 2027 no estarán sujetas a este nuevo requisito por parte de la reforma federal.

La modificación constitucional contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122, relacionados con los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

A partir de 2028, quienes tengan otra nacionalidad y busquen registrarse para alguno de estos cargos deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.