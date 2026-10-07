Política

Firman Decreto para que Candidatos a Gubernatura y Presidencia Solo Tengan Nacionalidad Mexicana

La disposición establece que quienes busquen esos cargos deberán renunciar previamente a cualquier otra ciudadanía antes de solicitar su registro ante el INE

Firman Decreto para que Candidatos a Gubernatura y Presidencia Solo Tengan Nacionalidad MexicanaLa Presidenta Firmó un Decreto para que Candidatos a Gubernatura y Presidencia Solo Tengan Nacionalidad Mexicana. Foto: Presidencia de la República

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La nacionalidad mexicana será requisito exclusivo para candidatos a la Presidencia y gubernaturas desde 2028.

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