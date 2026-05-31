“México No Acepta Injerencias”, Afirma Sheinbaum en el Monumento a la Revolución

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este domingo que en México no se aceptan injerencias del extranjero, luego de cuestionar presiones a las instituciones mexicanas.

Durante su mensaje en el Monumento a la Revolución, la mandataria aseguró que, tras las presiones y las intenciones de intervenir, la cooperación se transforma en injerencia.

"Cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera; cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación: estamos hablando de injerencia. Y México no acepta injerencias", dijo.

La mandataria cuestionó la solicitud de extradición sin pruebas públicas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve mexicanos, y señaló la delicada línea que separa del intento de injerencia en este tipo de procesos que involucran a funcionarios electos.

"¿Es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México, un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones?", preguntó.

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"Ningún agente extranjero doblegará la dignidad del pueblo de México"

Sheinbaum puntualizó que ningún extranjero, ni políticos que quieran regresar al poder o afectar al movimiento de la Cuarta Transformación, impondrán condiciones a México.

"Ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar el movimiento de transformación para proteger intereses personales, ni ningún agente extranjero, que quiera imponer condiciones a nuestra nación, doblegarán la dignidad del pueblo de México", aseveró.

La presidenta cuestionó a los presentes en la plaza de la colonia Tabacalera si en México deciden las agencias extranjeras o el pueblo y convocó a todos a que, a partir de la próxima semana, realicen asambleas informativas en plazas públicas, repartan volantes y periódicos, e "informen al pueblo que la patria no se vende, se ama y se defiende".

Acuden 130 mil personas a evento de Sheinbaum

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que el evento “Rendición de cuentas, a dos años del triunfo. Honestidad, resultados y amor a la patria”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución, reunió a 130 mil personas y concluyó con saldo blanco.