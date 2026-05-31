“México No Acepta Injerencias”, Afirma Sheinbaum en el Monumento a la Revolución

La Presidenta aseguró que, tras las presiones y las intenciones de intervenir, la cooperación se transforma en injerencia.

Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.Foto: Cuartoscuro

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