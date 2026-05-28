Retiran Discusión de la Ley de Nulidad de Elecciones por Intervención Extranjera

En la sesión del Periodo Extraordinario de Sesiones se acordó retirar el dictamen de reformas a la ley secundaria de Nulidad de Elecciones por Intervención Extranjera.

En un documento enviado a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, indica que, en atención a la relevancia del dictamen referente a las causales de nulidad de votación en elecciones federales, las y los coordinadores de los grupos parlamentarios solicitamos retirar del orden del día de la presente sesión extraordinaria.

El documento indica:

"Al tratarse de una materia de amplio interés nacional en materia electoral, así como con el propósito de generar un espacio de diálogo, análisis y construcción de los consensos necesarios entre las distintas fuerzas políticas, que fortalezca el contenido de la propuesta y privilegie un proceso legislativo abierto, responsable e incluyente".

¿Qué es la ley de Nulidad de Elecciones por Intervención Extranjera?

La reforma Política-Electoral que se retiró del periodo extraordinario por acuerdo de los grupos parlamentarios, es relativo a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

Es una modificación al artículo 41 de la Constitución, para agregar como causal de nulidad de una elección la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados electorales.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, indicó que de volverse a discutir sería en un nuevo periodo extraordinario o en el periodo ordinario en septiembre, por lo que esta ley ya no tendría efectos para las elecciones de 2027.

Lo que causó polémica de dicha propuesta era considerar como causal de nulidad que exista intervención de gobiernos, organismos o actores extranjeros en una elección, mientras la oposición lo califica de "ambiguo" para no generar controversias a futuras, el gobierno asegura que se trata de proteger la soberanía nacional.

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