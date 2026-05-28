Retiran Discusión de la Ley de Nulidad de Elecciones por Intervención Extranjera

En la maratónica sesión del periodo extraordinario, los diputados acordaron retirar el tema de la orden del día por el interés nacional que despertó

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La ley de nulidad electoral por intervención extranjera se retira del debate. ¿Cómo afectará esto al proceso legislativo? Infórmate aquí.

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