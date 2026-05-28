Uno de los Tres Retablos Más Antiguos de América Está en Puebla; Conoce su Historia

El retablo más antiguo en México se encuentra en el Exconvento Franciscano de San Juan Bautista en el municipio de Cuautinchán, Puebla.

El retablo más antiguo de México está en Puebla.Foto: INAH

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El retablo más antiguo de México está en Cuautinchán, Puebla. Conoce su historia y cómo sobrevivió un sismo para seguir siendo una obra maestra del arte plateresco.

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