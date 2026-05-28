Uno de los Tres Retablos Más Antiguos de América Está en Puebla; Conoce su Historia

Puebla es un estado en el que se albergan diferentes obras de arte que han sido parte de la historia del país, uno de ellos es el retablo mayor del Exconvento Franciscano de San Juan Bautista en Cuautinchán, el cual es considerado el más antiguo de México y uno de los tres más antiguos de América.

Este retablo religioso se realizo originalmente para el monasterio de San Francisco ubicado en la ciudad de Puebla, pero llegó al templo de San Juan Bautista a partir de 1601, tras una breve estancia en el convento de Tehuacán.

Entre sus características principales es que esta obra es de un estilo plateresco pictórico, con influencia de la retablística castellana del siglo XVI.

¿Cuándo crearon el retablo mayor del Exconvento Franciscano de San Juan Bautista en Cuautinchán?

De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su realización en madera se le atribuye al pintor Nicolás Tejeda de Guzmán y al escultor Pedro Brizuela quienes crearon esta obra en 1570, con retoques posteriores de Juan de Arrué.

El retablo más antiguo en México, y uno de los tres más antiguos en América, se resguarda en el ex convento franciscano de San Juan Bautista en Cuautinchán, Puebla.



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Aparte del valor por su antigüedad, esta obra de arte es fácil de contemplarse debido a su imponente belleza en donde mezclan diferentes colores para contar momentos religiosos. El conjunto conventual se ubica cerca de la capital poblana y forma parte del llamado “triángulo de oro”, junto a los inmuebles religiosos de Tepeaca y Tecali.

Su arquitectura mayormente renacentista, se compone por un atrio, el templo, el convento, el portal de los peregrinos, la huerta y el cementerio. Cuenta con una fachada sobria y la estructura total del conjunto novohispano tiene 80 metros de ancho, 143 metros de largo, 20 metros de alto y 27 metros de cúpula.

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El retablo más antiguo de México se encuentra en Cuautinchán, Puebla

El retablo más antiguo de México fue concluido en 1590, y diseñado por el arquitecto Francisco Becerra, buscando un aspecto similar al de las fortalezas medievales europeas.

Esta estructura arquitectónica, pictórica y escultórica situada detrás del altar del Exconvento Franciscano de San Juan Bautista en Cuautinchán se encuentra a una hora del centro de Puebla y a tres horas desde la CDMX.

Cabe destacar que este retablo mayor está conformado por tres calles y dos alerones de forma vertical, mientras que en horizontal tiene una predela, tres cuerpos y un remate.

Además se sabe que en 2017 sufrió afectaciones por un fuerte sismo, por lo que estuvo cerrado al público por dos años mientras se llevaba a cabo su restauración.

Con información de N+

MCS