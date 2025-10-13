Sube a 13 el Número de Muertes por Lluvias en la Sierra Norte de Puebla: Hay 4 Más Desaparecidos

El número de muertos a causa de las lluvias en la Sierra Norte de Puebla aumentó a 13. Así lo dio a conocer el gobernador, Alejandro Armenta Mier, al referir que todavía hay 4 personas desaparecidas, y más de 500 habitantes recibiendo apoyos en el albergue habilitado en el recinto ferial de Huauchinango.

Destacó que mantienen la alerta con apoyo de cinco grupos operativos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno como Policía Estatal, Protección Civil, así como elementos de la Defensa y la Marina.

El sistema estatal dif dio a conocer que han dado refugio a 367 personas, entre niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores, en localidades de Venustiano Carranza, Pantepec, Jalpan, Huauchinango, Zacapoaxtla, Teziutlán, entre otros.

Además, entregaron 10 mil despensas, así como más de 12 mil 200 apoyos entre cobertores, colchonetas, equipos de higiene personal y de limpieza.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que hasta la mañana de este domingo atendió a 251 personas en el refugio de Huauchinango, de las cuales 161 son mujeres y 90 hombres. Los principales padecimientos registrados corresponden a diabetes tipo 2, hipertensión arterial, asma, infecciones respiratorias, anemia y discapacidad visual, entre otros.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer que 2,147 elementos fueron desplegados en Puebla para apoyar a la población afectada de la Sierra Norte, además de tres aeronaves.

Instalaron una cocina móvil, planta potabilizadora, equipo, maquinaria, y cinco lanchas. Además, se informa que se dispone del Hospital Militar en la ciudad de Puebla.

En total 3020 despensas fueron distribuidas vía terrestre 56,000 litros de agua embotellada , y mil raciones calientes. Las labores del ejército han permitido retirar 250 metros cúbicos de tierra y lodo, y más de 7 mil viviendas desazolvadas. Se mantienen albergues establecidos con 891 personas alojadas.

