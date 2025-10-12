Inundaciones Hidalgo, Puebla y Veracruz: Horarios y Qué Llevar a Centro de Acopio de la UNAM

En México las fuertes lluvias de los últimos días han causado severas inundaciones en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro entre otros estados. Hasta este domingo 12 de octubre, el saldo es de 47 muertos. En N+ te compartimos dónde se ubica el Centro de Acopio de la UNAM para apoyar a los damnificados de las anegaciones, así como el horario y qué llevar.

De acuerdo con el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil son 139 los municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí los que reciben atención prioritaria.

En N+ puedes seguir la cobertura completa sobre las inundaciones con Claudia Sheinbaum Anuncia Inicio de Censo de Viviendas Afectadas por Lluvias en Veracruz, así como Aumenta a 47 Número de Muertos por Inundaciones en México.

Video: Lluvias Devastadoras en México Dejan 44 Muertos y Miles en Refugios Temporales

Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México han instalado Centros de Acopio para reunir víveres para los afectados por estos desastres naturales que han movilizado a los cuerpos de emergencia en las entidades antes mencionadas.

¿Qué llevar al Centro de Acopio de la UNAM?

La Máxima Casa de Estudios dio a conocer que abrió un Centro de Acopio para los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Por lo que enlistó insumos que estudiantes y público en general pueden entregar. Tales como:

Agua Embotellada

Alimentos Enlatados

*Aceite

*Alimento para bebé

*alimento para mascotas

*arroz

*atún

*avena

*azúcar

*café

*cereales

*chocolate

*frijoles en lata

*leche nido

*lentejas

Objetos para higiene personal

*jabón

*pasta de dientes

*cepillo de dientes

*cloro

*cubetas

*esponjas

*escobas

*papel higiénico

*shampoo

*Pañales para niño

*pañales para adulto

Ropa de bebé

Insumos para primeros auxilios

Herramientas de Mano

*Extensiones Eléctricas

*Bote de Hule

*Cascos

*Botas de Protección

*Chalecos de seguridad

*Lentes de seguridad

*Marros

*Martillos

*Palas

*Pinzas

*Pilas Alcalinas

Medicamentos y Material de Curación

*Agua Destilada

*Agua Oxigenada

*Alcohol

*Guantes

*Gel Antibacterial

*Curitas

*Enjuague Bucal

*Gasas Estériles de 10 cm

Personal de Marina y fuerzas de tarea realizan labores de limpieza y apoyo a las familias afectadas por las inundaciones en el municipio de Alamo, Veracruz. Foto: Cuartoscuro.

¿Dónde se ubica el Centro de Acopio de la UNAM y cuál es su horario?

El Centro de Acopio para damnificados de las Inundaciones en México se ubica en el Estadio Olímpico Universitario, específicamente en el Estacionamiento 8, delante del Asta Bandera.

La fecha de recepción de víveres será a partir del 13 de octubre de 2025. Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

Mayor información sobre otros víveres que se pueden llevar se encuentra en la página Oficial del Centro de Acopio de la UNAM.

