"Puebla Despega" Promueve 12 Nuevos Vuelos desde el Aeropuerto Hermanos Serdán de Huejotzingo

El Aeropuerto Internacional de Puebla "Hermanos Serdán" tiene 12 nuevas rutas de vuelo, ahora podrás viajar a más estados de México y Estados Unidos desde el municipio de Huejotzingo, en N+ te damos los detalles.

Héctor Landero Camacho, Presidente Canaco, presentó este 7 de mayo "Despega Puebla", una estrategia integral para impulsar la economía y fortalecer el turismo, además, busca generar oportunidades y proyectar al estado como uno de los destinos más importantes de México.

¿Cuáles son los 12 nuevos vuelos que saldrán desde el Aeropuerto de Puebla?

Los vuelos ya están disponibles para venta y a partir del 1 de junio iniciarán operación; La iniciativa "Puebla Despega" contempla las siguientes 12 nuevas conexiones.

Presentan 12 Nuevos Vuelos del Aeropuerto Internacional de Puebla ¿Cuáles Serán los Destinos?

Nacionales:

Aguascalientes

Bajío

San Luis Potosí

Tuxtla Gutiérrez

Villa hermosa

Huatulco

Puerto Vallarta

Los Cabos

Internacionales:

Nueva York

New Jersey

Los Ángeles

Houston

Los vuelos tendrán frecuencia diaria o hasta dos por día, para salir y regresar. Además de tener mayor conexión se busca aumentar la estadía de 1.84 noches, así como gasto promedio por turista.

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Arranca campaña "Puebla Despega" para fomentar el turismo

Durante la conferencia de prensa, Héctor Landero Camacho, Presidente Canaco, mencionó que a partir del 1 de junio el aeropuerto de Puebla vivirá una nueva etapa con la apertura de 12 nuevos vuelos; y esto representa mucho más que nuevas rutas aéreas, representa más visitantes en los hoteles, más consumo en restaurantes, más actividad para el comercio y más oportunidades para los prestadores de servicios.

Esta estrategia pretende posicionar a Puebla como un destino de conexión e impulsar el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán como alterno al de la Ciudad de México, de acuerdo al Secretario de Economía, Víctor Gabriel Chedraui.

Cabe destacar que la entidad poblana ofrece historia, tradición, talento e infraestructura y con el proyecto "Puebla Despega" la promoción económica detonará la competitividad, promoción, oportunidades económicas y desarrollo regional.

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Con información de N+

MCS