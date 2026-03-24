Llegan a Casi 200 los Casos Confirmados de Sarampión en el Estado de Puebla

Este martes 24 de marzo de 2026 el estado de Puebla registró un aumento en los casos confirmados de sarampión, registrándose casi 200 pacientes con esta enfermedad.

De acuerdo con el último Reporte Epidemiológico de Sarampión publicado por la Secretaría de Salud del estado de Puebla se ha descartado en 195 pacientes, mientras que más de 440 personas continúan en espera de un diagnóstico médico que les confirme el padecimiento.

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Suman casi 200 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla

Según las autoridades sanitarias, al corte de las 07:00 horas de este martes 24 de marzo, subieron a 196 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla.

De dichos pacientes, 101 son hombres mientras que 95 son mujeres, de los cuáles 191 se encuentran distribuidos en 17 municipios de la entidad poblana, mientras que cinco están en otros estados, pero fueron diagnosticados en Puebla.

Hasta el momento se ha descartado esta enfermedad en 195 pacientes atendidos mediante los servicios gratuitos de salud, mientras que 442 se encuentran en espera de un diagnóstico médico que les confirme este padecimiento.

Recomendaciones para prevenir el contagio de sarampión

Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud de Puebla emitió las siguientes medidas preventivas para evitar el contagio de sarampión:

Vacunación conforme a la campaña correspondiente

conforme a la campaña correspondiente Lavado frecuente de manos

frecuente de manos Realizar estornudo de etiqueta

de etiqueta Uso de cubrebocas en lugares cerrados

en lugares cerrados No automedicarse

Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas

Casos de Sarampión en Puebla Superan los 180 Confirmados y 489 Probables

Para conocer la ubicación y los horarios del punto de vacunación más cercano, fue publicado el mapa interactivo para conocer dónde se ubica cada centro de salud del país; en la plataforma ¿Dónde me vacuno? Se puede seleccionar el estado, municipio y grupo de edad para conocer el centro de vacunación correspondiente.

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Con información de N+

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