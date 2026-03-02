Inicia Jornada de Vacunación contra el Sarampión Gratis en Metrobús de Puebla

Este lunes 2 de marzo de 2026 inició la Jornada de Vacunación contra el sarampión gratuita en algunas estaciones de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) de la capital poblana.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre esta campaña, en qué fecha y horario volverán a aplicar los activos contra esta enfermedad, los paraderos donde se instalarán y los requisitos para poder ser vacunado.

Jornada de Vacunación contra el sarampión gratuita en estaciones de RUTA Puebla

Este lunes inició la Jornada de Vacunación contra el sarampión gratuita en 13 estaciones de la RUTA Puebla, colocando el activo en un horario de 11:00 a 19:00 horas. Sin embargo, los trabajadores de la salud volverán a realizar esta campaña el viernes 6 de marzo.

Las vacunas estarán disponibles en las siguientes estaciones: en la Línea 1, Bosques; en la Línea 2, Margaritas, Centro Sur, Torrecillas, Espinoza Yglesias, Diagonal Poniente, Alpha y Mercado de Sabores; y en la Línea 3, Valsequillo, Ciudad Universitaria (C.U.) BUAP, Parque Juárez, CAPU y Plaza Cristal.

Los únicos requisitos para ser inoculado son presentar la CURP (impresa o digital) y una identificación oficial (INE), además de cumplir con la edad requerida, bebés de entre seis y 11 meses y personas de entre seis a 49 años que no hayan sido vacunados previamente contra este padecimiento.

Decenas de Casos de Sarampión Confirmados en Puebla en Febrero de 2026

Ya son 141 casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla

Este lunes se reportó una breve pausa en el aumento de los casos de sarampión positivos en la entidad poblana, confirmándose la existencia de 141 pacientes con esta enfermedad, los mismos registrados durante el fin de semana.

De acuerdo con el último Reporte Epidemiológico de Sarampión publicado por la Secretaría de Salud del estado de Puebla se ha descartado en 172 pacientes, mientras que 369 personas continúan en espera de un diagnóstico médico que les confirme el padecimiento.

