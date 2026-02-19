Se Acerca a 100 el Número de Casos Confirmados de Sarampión en el Estado de Puebla

Los casos confirmados de sarampión siguen a la alza en el estado de Puebla, acercándose peligrosamente a 100 de acuerdo con el último informe publicado por la Secretaría de Salud estatal.

De acuerdo con la dependencia, se ha descartado esta enfermedad en 127 pacientes, mientras que casi 300 personas continúan en espera de un diagnóstico médico que les confirme el padecimiento.

Aumentan a casi 100 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla

Según las autoridades sanitarias, al corte de las 07:00 horas de este jueves 19 de febrero de 2026, subieron a 92 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla.

De dichos pacientes, 49 son hombres mientras que 43 son mujeres, de los cuáles 87 se encuentran distribuidos en nueve municipios de la entidad poblana, mientras que cinco están en otros estados, pero fueron diagnosticados en Puebla.

Hasta el momento se ha descartado esta enfermedad en 127 pacientes atendidos mediante los servicios gratuitos de salud, mientras que 297 se encuentran en espera de un diagnóstico médico que les confirme este padecimiento.

Recomendaciones para prevenir el contagio de sarampión

Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud de Puebla emitió las siguientes medidas preventivas para evitar el contagio de sarampión:

Vacunación conforme a la campaña correspondiente

Lavado frecuente de manos

Realizar estornudo de etiqueta

Uso de cubrebocas en lugares cerrados

No automedicarse

Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas

Consulta más de 20 mil puntos de vacunación contra el sarampión que están disponibles a través de la página https://dondemevacuno.salud.gob.mx en cualquiera de estos lugares no es necesario algún tipo de afiliación, es totalmente gratuita y se aplica para toda la sociedad.

Con información de N+

GMAZ