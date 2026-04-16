Aseguran casi 100 Dosis de Cristal durante Dos Cateos en Inmuebles de Tepeaca, Puebla

Este jueves 16 de abril de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de casi 100 dosis de cristal durante la ejecución de dos órdenes de cateo en inmuebles del municipio poblano de Tepeaca.

Ambos predios ubicados en la junta auxiliar de Álvaro Obregón en la demarcación antes mencionada quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial en el estado de Puebla.

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Aseguran 97 dosis de cristal durante dos cateos en Tepeaca, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación interinstitucional, ejecutó dos cateos en inmuebles, como parte de actos de investigación por delitos contra la salud, en hechos registrados en el municipio de Tepeaca.

Agentes investigadores intervinieron un domicilio en la localidad de Álvaro Obregón, identificado como punto de venta y distribución de narcóticos, derivado de labores de inteligencia y verificación de denuncias.

La diligencia se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, logrando el aseguramiento de 40 envoltorios con sustancia con características similares al cristal, así como el inmueble intervenido.

En la misma fecha, se ejecutó otro cateo en un inmueble de la zona, donde se aseguraron 57 envoltorios con sustancia con características similares al cristal, quedando ambos inmuebles bajo resguardo de la autoridad ministerial.

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La FGE Puebla, llevó a cabo un cateo como parte de un operativo interinstitucional en un inmueble del municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, donde fueron detenidos Eufrosina “N” y Maximino “N”, como probables responsables de delitos contra la salud.

El 15 de abril de 2026, agentes investigadores intervinieron un domicilio identificado como punto de venta y distribución de narcóticos, derivado de labores de inteligencia y verificación de denuncias.

La diligencia se realizó en coordinación con la Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal, logrando el aseguramiento de aproximadamente 50 envoltorios con sustancia con características similares al cristal, así como el inmueble intervenido.

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Con información de N+

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