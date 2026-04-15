Descubren Campo con Más de 200 Plantas de Amapola en Puebla; FGR Aseguró el Plantío

La Fiscalía General de la República (FGR), delegación Puebla, aseguró un predio ubicado en el municipio de Zoquitlán, donde se cultivaba amapola. De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron a un paraje conocido como “La Z”, tras recibir una denuncia anónima.

Ya en el lugar confirmaron la existencia de un sembradío de esta planta prohibida, ante esta situación, se dio parte a la autoridad federal, por lo que personal de la agencia del Ministerio Público Federal acudió para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el aseguramiento del terreno.

Trascendió que en el predio había más de 200 plantas de amapola, las cuales serán destruidas. Cabe destacar en México, el cultivo y comercialización de la amapola fueron prohibidos en 1926.

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¿Qué es la amapola y por qué está prohibida en México?

La amapola es una planta herbácea silvestre de flores vibrantes, sus colores característicos son el rojo, naranja y blanco; Esta es conocida por sus propiedades medicinales, sin embargo, existe una variante de esta planta de la cual se extrae el opio, base para la elaboración de diversos narcóticos como la heroína.

Las plantas de amapola contienen morfina, codeína, tebaína y alcaloides con propiedades analgésicas, calmantes e inductoras del sueño. Diferentes grupos criminales convierten su flor en droga por lo cual está prohibida.

Se sabe que detrás de los cultivos de amapola podría estar el crimen organizado quienes se encargan de comercializar diferentes estupefacientes por lo que Fuerzas de Seguridad se mantienen en operativos activos para liquidar estos sembradíos.

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FGR quema más de 156 kilos de droga en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) quemó 156 kilos 770 gramos 650 miligramos y 74 unidades de narcóticos, relacionadas con 50 expedientes en el estado de Puebla.

Esto sucedió en febrero de 2026, en presencia del Órgano Interno de Control, Policía Federal Ministerial, peritos de la institución, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal, Bomberos y Protección Civil.

En total se incineraron 87 kilos 205 gramos 400 miligramos de marihuana, 50 kilos 167 gramos 400 miligramos de cocaína, tres kilos 436 gramos 400 miligramos de cannabidol, seis kilos 995 gramos 400 miligramos de hexahidrocannabidol, dos kilos 335 gramos 900 miligramos de preparado de cannabis, un kilo 526 gramos de cannabidol CBD, un kilo 273 gramos 750 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 404 gramos 400 miligramos de cannabidol.

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Con información de N+

MCS