Conductor se Pasa el Semáforo y Causa Fuerte Volcadura en Puebla
Se registró un aparatoso accidente en el cruce de la Avenida Juárez y la 17 Sur con sentido a la Colonia La Paz de Puebla.
Un aparatoso accidente se registró en la Avenida Juárez y la 7 Sur de Puebla dejando como saldo un automóvil volcado y otro con daños en la carrocería y el motor.
Este accidente ocurrió cuando el conductor de la unidad blanca que circulaba sobre la 17 Sur no respetó la luz roja del semáforo e impactó en su costado izquierdo al automóvil gris que avanzaba sobre la Avenida Juárez ocasionado que se volcara.
Rescatan a conductor tras volcadura en la Avenida Juárez de Puebla
El cuerpo de emergencias de Protección Civil fue notificado por lo que paramédicos arribaron al sitio para realizar labores de rescate y brindar atención prehospitalaria a las personas que quedaron dentro de los vehículos.
Cabe destacar que solamente al vehículo color blanco se le activaron las bolsas de aire, evitando lesiones mayores al conductor.
Accidente causa cierre en la Avenida Juárez de Puebla
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardó la zona por lo que los carriles con sentido a la colonia La Paz fueron cerrados totalmente mientras se realizaban las labores de aseguramiento de los vehículos y maniobras para retirarlos de ese lugar.
Una vez terminadas las diligencias, la circulación en la Avenida Juárez fue abierta nuevamente y hasta el momento no presenta ningún inconveniente.
Abandono de automóvil con líquido derramado causa alarma en Puebla
La mañana de este 2 de octubre se localizó un vehículo abandonado en la carretera federal a Tehuacán a la altura de Casa Blanca en Puebla.
El automóvil blanco sin placas presentaba daños materiales y aceite derramado por lo que aparentemente el conductor abandonó la unidad luego de un accidente.
Este hecho alarmó a los habitantes quienes creían que habían abandonado restos humanos en su interior debido al líquido rojo que salía de él, sin embargo, esto ya fue descartado.
Las autoridades fueron notificadas del hecho y procedieron con el retiro de la unidad con el apoyo de una grúa en espera de que su dueño la reclame.
Con información de Ehécatl Mello
MCS