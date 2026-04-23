Sujeto Presuntamente Mató a Balazos a una Persona y Secuestró a Otra en Puebla

La noche de este jueves 23 de abril de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Gilberto “N” por presuntamente matar a una persona a balazos y secuestrar a otra en el municipio poblano de Atzitzintla.

Dicha orden de aprehensión se cumplimentó en el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en Tepexi de Rodríguez, penal poblano en donde el sujeto se encuentra recluido.

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Sujetos armados mataron a balazos a una persona y secuestraron a otra en Atzitzintla, Puebla

De acuerdo con las indagatorias, el 19 de octubre de 2009, dos víctimas fueron interceptadas por sujetos armados entre los que estaba el imputado, en el municipio de Atzitzintla.

Durante los hechos, una de las personas resultó lesionada por proyectil de arma de fuego y posteriormente perdió la vida, mientras que la otra fue privada de la libertad.

Se estableció que, tras varios días de negociación, familiares realizaron el pago de una suma de dinero para lograr la liberación de la víctima, en un punto ubicado en el estado de Veracruz.

Aprehenden a Gilberto “N” por homicidio y secuestro en Cereso de Tepexi de Rodríguez, Puebla

Como resultado de los actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) solicitó una orden de aprehensión en contra de Gilberto “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado.

Derivado de los hechos antes mencionados, la autoridad judicial la concedió, misma que fue cumplimentada el 21 de abril de 2026 por reclusión en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla.

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El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial, en espera de que se desahoguen las etapas procesales conforme a derecho.

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Con información de N+

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