Balean a Cuentahabiente para Robarle 200 Mil Pesos que Acababa de Retirar de un Banco en Puebla

Se registró un violento asalto en agravio de un cuentahabiente que había retirado 200 mil pesos de un banco en Calzada Zavaleta de Puebla; Los sujetos armados le dieron alcance en la calle Tepeaca 33 de la colonia La Paz para cometer el robo.

Los hechos sucedieron la tarde de este 19 de noviembre cuando la víctima acudió a una sucursal bancaria para retirar una importante cantidad de dinero, esto lo puso en la mira de los delincuentes, por lo que lo siguieron cuando éste se dirigía a su lugar de trabajo.

Cuenthabiente sufre violento asalto en la cale Tepeaca 33 de la Colonia La Paz en Puebla

Momentos después, el hombre llegó a la calle Tepeaca y en ese instante fue interceptado por los hampones quienes bajo amenazas le exigieron que les entregara su efectivo, sin embargo, él intentó resistirse al asalto poniendo fuerza y pidiendo ayuda a gritos.

Disparan en la Pierna a Cuentahabiente para Robarle 200 Mil Pesos

Los delincuentes procedieron a dispararle en una de sus piernas por lo que la víctima no tuvo otra opción que entregar su dinero; Una vez obtenido su objetivo, los ladrones huyeron del lugar a un sitio desconocido.

Vecinos de la zona se alarmaron al escuchar la detonación de arma de fuego por lo que salieron de sus viviendas para ver lo ocurrido, al ver al hombre mal herido, dieron aviso a las autoridades para poder atenderlo.

Investigan robo de 200 mil pesos a cuentahabiente en la colonia La Paz de Puebla

La llamada al número de emergencias movilizó a elementos de seguridad y a paramédicos quienes minutos después arribaron a la zona para brindarle atención prehospitalaria al afectado.

El cuentahabiente fue atendido en una ambulancia y posteriormente trasladado a un hospital, además, brindó información clave sobre los hechos para que las autoridades pudieran comenzar con las investigaciones.

La zona de la colonia La Paz fue acordonada por la Policía Municipal en espera de elementos de la Fiscalía General de Estado para realizar a recolección de indicios y adjuntar información en una carpeta de investigación.

