Balacera en Pastelería Deja Muertos a un Hombre y a una Mujer en Tlaxcala; Hay un Herido

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala abrió una carpeta de investigación por el asesinato de una mujer y un hombre al interior de la pastelería “La Bernilesa”, ubicada en la calle Domingo Arenas Sur 29, en la Sección Tercera del municipio de Zacatelco.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, sujetos armados a bordo de una motocicleta arribaron al establecimiento, en cuestión de segundos uno de ellos ingresó de manera violenta, disparando directamente contra las personas que se encontraban dentro del local.

Reportan ataque armado al interior de pastelería "La Berlinesa" en Zacatelco, Tlaxcala

El hecho generó pánico entre los locatarios y vecinos de la zona por lo que de inmediato reportaron al número de emergencias las detonaciones de proyectil de arma de fuego en dicha pastelería.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil de Zacatelco, Protección Civil de Huactzinco y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT).

Detienen a ‘El Tato’, Implicado en Ataque e Incendio del Bar Lacoss en Puebla

Identifican a dos personas asesinadas a balazos en una pastelería de Zacatelco, Tlaxcala

Los técnicos en urgencias médicas confirmaron que un hombre identificado como Noé "N", de 36 años, ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los impactos. Mientras que una mujer, identificada como Nayeli "N", del mismo rango de edad, también fue declarada sin vida en el lugar.

Además, Antonio "N" resultó lesionado y recibió atención médica por parte del personal de emergencias; su estado de salud se reporta muy grave.

Elementos de la Policía Municipal de Zacatelco y Estatales acordonaron la zona y solicitaron apoyo de peritos del Instituto de Ciencias Forenses para realizar las diligencias correspondientes de levantamiento de cadáver y recolección de indicios.

Noticias relacionada: Hallan Seis Cuerpos sin Vida en Zona Limítrofe entre Puebla y Tlaxcala

Investigan presunto ataque directo contra dos hombres y una mujer en Zacatelco, Tlaxcala

La agresión, cometida en cuestión de segundos, generó preocupación en la comunidad, pues en lo que va del 2025 se han registrado más de diez hechos dolosos en Zacatelco.

Por su parte la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala ya investiga los hechos por los delitos de homicidio doloso, en victimización de una mujer y un hombre, así como el homicidio en grado de tentativa en victimización de otro masculino.

Además, el Ministerio Público continuará las indagaciones para identificar a los responsables y poder dar con su paradero para que sean castigados conforme lo dicta la ley; Cabe destacar que no se descarta que haya sido un ataque directo debido al mecanismo de los hechos.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

MCS