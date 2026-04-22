Atacan con Al Menos Diez Balazos a una Mujer Guatemalteca en la Sierra Norte de Puebla
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Rosa María "N", originaria de Guatemala fue víctima de un ataque armado a bordo de su camioneta en la colonia El Potro de Huauchinango, Puebla.
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Una mujer extranjera fue atacada a balazos en el municipio de Huauchinango de Puebla, mientras circulaba a bordo de su camioneta en la colonia El Potro cerca de la primaria Venustiano Carranza.
Policías municipales recibieron el reporte de la balacera en la calle que conduce al Recinto Ferial por lo que rápidamente se trasladaron al lugar; Cabe resaltar que la camioneta baleada fue localizada en la calle Rafael Cravioto, en la colonia Santa Cruz.
La víctima fue identificada como Rosa María "N", originaria de Guatemala y vecina de la colonia El Aguscatal, donde radica desde hace al menos cinco años.
Ataque armado en Huauchinango deja a mujer extranjera gravemente lesionada
Sujetos a bordo de una camioneta la interceptaron y le dispararon en al menos diez ocasiones. La guatemalteca recibió impactos de bala en el abdomen, cuello y brazos, por lo que resultó gravemente herida. Familiares la trasladaron de emergencia al Hospital General de Huauchinango, donde su estado de salud se reporta como delicado.
La camioneta tipo Ecosport color negro en la que viajaba, quedó con múltiples impactos de arma de fuego y cristales destrozados por lo que las autoridades la acordonaron para que peritos realizaran la recolección de indicios balísticos. La Fiscalía General del Estado de Puebla inició una investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.
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Sujetos se hacen pasar por mariachis para un ataque armado en el Mercado Morelos de Puebla
Tres hombres heridos de gravedad fue el saldo de un ataque armado en el Mercado Morelos, ubicado al norte de la ciudad de Puebla. Los delincuentes ingresaron al área de estacionamiento en una camioneta con rotulos de marichi y después dispararon contra tres hombres. Los primeros reportes indican que los agresores dispararon con armas de fueco calibre 9 milímetros y rifles de asalto tipo AR-15.
Tras el ataque, los hombres encapuchados huyeron a toda velocidad en la camioneta que fue abandonada sobre la calle Beisbol de la colonia México 68, aproximadamente a cuatro calles de donde se sucitó la balacera.
Al interior de la unidad se encontró una manta con mensajes de amenazas y firmado por un grupo delictivo. Además, paramédicos de Protección Civil atendieron a los lesionados y los trasladaron al hospital.
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Con información de N+
MCS