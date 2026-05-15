Aprueban Incremento Salarial a Maestros de Puebla ¿De Cuánto Será el Aumento?

Este viernes 15 de Mayo Día del Maestro 2026, se confirmó la aprobación a la solicitud de incremento salarial para la dignificación del magisterio; por lo anterior, se anunció el aumento de 9% al salario de los docentes de todo el país.

En Puebla, se celebró una ceremonia en la que se otorgaron 1,869 reconocimientos y medallas a igual número de trabajadoras y trabajadores de la educación. Asimismo, se realizó un reconocimiento especial a docentes con 50 años de trayectoria.

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¿Cuánto ganarán los maestros y maestras en Puebla?

Este 15 de mayo el titular de la SEP Federal, Mario Delgado Carrillo, anunció el acuerdo de aumento del 9% al salario de maestros y maestras de Puebla y de todas las demás entidades federativas.

Por lo anterior, las maestras y maestros en Puebla pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) recibieron dicho incremento al salario.

El Gobierno de México determinó el reajuste con base en la estrategia de recuperación salarial que prometieron en el sexenio; reafirmando una estrecha relación entre docentes y autoridades.

SEP Anuncia Aumento Salarial a Maestros de Todo el País

¿Cuántos maestros dan clases en Puebla y cuál es el promedio de salario?

Según Data México, los estados donde reciben sueldos mensuales más bajos son Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, mientras que Puebla se encuentra en los puestos intermedios, con un sueldo promedio de 4 a 7 mil pesos mensuales.

Cabe recordar que el estado de Puebla es el quinto estado con más maestros en el país, con la cifra de 98,514 docentes.

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Con información de N+

JAPR