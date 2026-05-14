¿Cuándo Termina Mega Puente del Día del Maestro en Puebla? Este Día Será el Regreso a las Aulas

Este jueves 14 de mayo las aulas de clases en el estado de Puebla se encuentran vacías, algo que se repetirá el viernes debido al mega puente para celebrar el Día del Maestro 2026.

Pero, ¿Cuándo regresarán los estudiantes a las escuelas? En N+ Puebla te daremos los detalles acerca de esta suspensión y la fecha exacta en que se reanudarán las actividades educativas.

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SEP suspende clases en Puebla por el Día del Maestro 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado de Puebla anunció el pasado 12 de mayo la suspensión de clases para el jueves 14 de mayo con el fin de celebrar el Día del Maestro 2026.

Mediante un comunicado, la dependencia explicó que la decisión se tomó en beneficio de todos los niveles de enseñanza: educación básica, media superior y superior del sector público de toda la entidad.

De esta manera, las escuelas en los 217 municipios de la entidad poblana se mantuvieron cerradas desde este jueves, con lo que los docentes pudieron iniciar de manera anticipada los festejos.

¿Cuándo volverán los estudiantes poblanos a las escuelas?

Cabe recordar que el viernes 15 de mayo está considerado a nivel nacional como día inhábil, de acuerdo con el calendario escolar del ciclo 2025-2026, en conmemoración del “Día de la Maestra y el Maestro”.

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Por lo mismo, el titular de la SEP Puebla, Manuel Viveros Narciso, aseguró que las actividades académicas se reanudarán de manera presencial hasta el próximo lunes 18 de mayo de 2026.

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Con información de N+

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