Mega Puente por el Día del Maestro 2026 en Puebla ¿Qué Días No Habrá Clases?

Este martes la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla anunció una nueva suspensión de clases con motivo del Día del Maestro 2026.

En N+ Puebla te informamos sobre las fechas de este mega puente en reconocimiento a los docentes del estado poblano.

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¿Qué días no habrá clases en Puebla por el Día del Maestro 2026?

El Gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier, autorizó como día de asueto el jueves 14 de mayo para las y los maestros, en agradecimiento a la labor, esfuerzo y compromiso del magisterio poblano.

Así lo anunció la SEP Puebla mediante un comunicado, donde explica que la decisión se tomó en beneficio de todos los niveles de enseñanza: educación básica, media superior y superior del sector público de toda la entidad.

¿Hasta cuándo se reanudan las clases en Puebla?

El secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, confirmó la indicación del mandatario estatal e dijo que las actividades académicas se reanudarán de manera presencial el próximo lunes 18 de mayo de 2026.

SEP Corrije: No Habrá Modificaciones al Calendario Escolar 2025-2026

Cabe recordar que el viernes 15 de mayo está considerado como día inhábil, de acuerdo con el calendario escolar vigente, en conmemoración del “Día de la Maestra y el Maestro”.

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Con información de N+

JAPR