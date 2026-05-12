Manifestación Bloquea Calles de Puebla; Padres de Familia Arremeten contra Directora de Kinder

La mañana de este 12 de mayo padres de familia cerraron el paso durante una manifestación en la 105 Poniente y 3 Sur de la ciudad de Puebla por inconformidades ante el posible regreso de la directora del jardín de niños Abelardo Sánchez Gutiérrez.

De acuerdo con los tutores, su protesta nació luego de presuntos robos e irregularidades, las cuales fueron denunciadas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla.

Padres de familia exigen que no regrese directora de kínder en Puebla

Luego de que los familiares se enteraron que la directora identificada como Liliana "N" regresaría a estar al mando del kínder, decidieron realizar este bloqueo para que las autoridades tomen cartas en el asunto y el caso sea investigado a profundidad.

Los padres de familia amenazan con seguir con esta manifestación en la 105 Poniente y 3 Sur hasta que se les sea aclarado qué pasó con las anteriores demandas y qué se destituya a la directora.

Noticia relacionada: Fiscalía Investiga Presuntos Abusos contra Cuatro Niños en "Cuarto Oscuro" de Escuela en Puebla

Evacuan a alumnos de secundaria tras mensaje de amenaza de tiroteo en Coronango, Puebla

Nuevamente retos virales provocaron pánico y movilización de cuerpos de emergencia en la Secundaria Técnica 59 de San Francisco Ocotlán, Coronango en el estado de Puebla.

Policías municipales, estatales y Guardia Nacional, así como personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementaron protocolos por supuesta amenaza de disturbios.

Desalojan Escuela Secundaria por Amenaza de Tiroteo en Coronango, Puebla

Los alumnos tuvieron que ser desalojados mientras se realizó la revisión correspondiente; Esto después que un docente descubriera en el sanitario un mensaje que advertía: "Hoy tiroteo a las 12:00 hrs. nadie se salva"

Bajo el protocolo de actuación para prevenir el ingreso y uso de armas en las escuelas y tras la inspección, no fue encontrado ningún objeto o situación que representara una amenaza real.

En tanto, se hará la investigación correspondiente y así dar con la persona o personas responsables de replicar este reto de plataformas digitales.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS