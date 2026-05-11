Policía Inspecciona Escuela Secundaria de Coronango en Puebla por Amenaza de Tiroteo

Como resultado de una supuesta amenaza de tiroteo en la escuela Secundaria Técnica 59 de San Francisco Ocotlán, perteneciente al municipio de Coronango en Puebla, las fuerzas de la seguridad implementaron un operativo de revisión en las instalaciones.

La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó que derivado de un reto viral en redes sociales, estudiantes del plantel educativo abandonaron un mensaje que advertía sobre una agresión con arma de fuego.

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Descartan peligro por amenaza de tiroteo en escuela de San Francisco Ocotlán

Por lo anterior, se activaron los protocolos para una revisión exhaustiva en la escuela, para la posible localización de objetos que representen un riesgo para la comunidad estudiantil, docentes y trabajadores.

Después del operativo, las autoridades informaron que no se encontró ningún arma ni situación de riesgo, que representara una amenaza real para los estudiantes de la Secundaria Técnica 59.

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Con información de N+

JAPR