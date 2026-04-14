Incrementan Tarifas de Peaje en Carreteras que Conectan con Puebla ¿Cuáles Son las Cuotas?

El pasado lunes 13 de abril de 2026 se dio a conocer un aumento a nivel nacional de las tarifas en las carreteras de cuota que están a cargo del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

Este incremento también incluye algunos tramos carreteros de la entidad poblana y en N+ Puebla te traemos toda la información al respecto sobre los nuevos precios del peaje y las casetas donde se aplicaron.

Aumentan tarifas en casetas de cobro de carreteras de cuota en Puebla

En el estado de Puebla las casetas de cobro que incrementaron sus tarifas son las de San Martín Texmelucan en la autopista México-Puebla, la de Tehuacán en la súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca, la de Esperanza en la carretera Puebla-Tehuacán y la de Amozoc en la autopista Puebla-Orizaba.

A continuación, las tarifas actualizadas en estos tramos:

Caseta San Martín Texmelucan (México-Puebla)

Motocicletas $26 pesos

Autos $53 pesos

Caseta de Amozoc (Puebla-Orizaba)

Motocicletas $47 pesos

Autos $94 pesos

Caseta Tehuacán (Súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca)

Motocicletas $29 pesos

Autos $58 pesos

Caseta de Esperanza (Carretera Puebla-Tehuacán)

Motocicletas $47

Autos $94

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¿Cómo consultar las nuevas tarifas de las casetas de cobro de CAPUFE?

Fue durante las primeras horas de este lunes que automovilistas que usan alguna de las 43 carreteras de cuota a cargo de CAPUFE se percataron del aumento de precios del peaje.

Aumentan los Precios en las Casetas de Peaje en Carreteras de Puebla ¿Cuánto Deberás Pagar?

Si vas a viajar y te interesa conocer las nuevas tarifas de alguna caseta de cobro específica en la República Mexicana a cargo de este organismo, puedes hacer la consulta dando clic en el siguiente enlace.

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Con información de Genaro Zepeda

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