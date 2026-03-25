Cierran Calles del Centro de Puebla por Detención de Tres Hombres en un Velorio

La tarde de este martes 25 de marzo de 2026 las calles del Centro Histórico fueron bloqueadas por comerciantes quienes exigen el esclarecimiento de tres detenciones realizadas durante un funeral.

Los manifestantes y familiares de los hoy arrestados aseguran que las autoridades se los llevaron de manera arbitraria, sin mostrar por lo menos las órdenes de aprehensión para acreditar las capturas.

Bloquean calles del Centro Histórico de Puebla por detención de tres personas

Comerciantes bloquearon las calles del Centro Histórico de Puebla para exigir a las autoridades información de tres hombres quienes fueron detenidos durante un velorio.

Los quejumbrosos acusaron que policías a bordo de la patrulla 228 llegaron hasta las instalaciones de la “Funeraria Rodríguez” y sin mostrar alguna orden de aprehensión los subieron a la fuerza.

La familia cerró las calles 5 Norte y 16 Poniente, el hijo de uno de los detenidos reveló a N+ Puebla que desconocen la razón de las capturas ya que ni su padre ni los otros dos sujetos cometieron algún ilícito.

Hasta este momento siguen los bloqueos en las vialidades antes mencionadas del Centro Histórico en espera que lleguen las autoridades para dialogar y llegar a un acuerdo con los manifestantes.

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Bloquean carretera federal a Huejotzingo, Puebla; exigen cierre de relleno sanitario

Apenas dos horas más temprano un grupo de personas cerraron la carretera federal a Huejotzingo a la altura de la Calzada Guadalupe en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

Bloqueo en Carretera Federal a Huejotzingo por Conflicto de Relleno Sanitario en Puebla

De acuerdo con declaraciones emitidas por algunos de los manifestantes al equipo de N+, exigen el cierre definitivo del relleno sanitario de la zona ya que representa un peligro para la salud de los vecinos.

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Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ