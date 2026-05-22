Caos Vial para Llegar al Partido de México vs. Ghana en Puebla: Operativo y Cierre de Calles

El Estadio Cuauhtémoc es sede del encuentro entre las selecciones de México y Ghana, y los aficionados al fútbol quienes asistieron a al partido amistoso, debieron alistarse horas antes, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con el Estado de Puebla desplegaron un operativo.

Desde las 3:30 de la tarde hubo cortes esporádicos en las inmediaciones de la zona de los estadios las vialidades aledañas.

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Cierres viales preventivos para los eventos de los estadios y el auditorio GNP

El Gobierno de Puebla anunció con días de anticipación que harían cortes de circulación en las siguientes vialidades;

Calzada Ignacio Zaragoza-Alfredo Toxqui.

Lateral de la autopista para incorporarse a la Calzada Ignacio Zaragoza.

Accesos a la unidad deportiva

Lateral 18 de Noviembre sentido de oriente a poniente

El despliegue importante de uniformados en el estadio fue para garantizar seguridad y movilidad para los asistentes.

Mantienen vigilancia en acceso a los recintos de los eventos de hoy 22 de mayo

Cabe recordar que en el auditorio GNP se lleva a cabo el concierto del artista Humbe a las 9 de la noche, mientras que en el Estadio Hermanos Serdán inicia la serie entre Pericos y Tigres, lo que incrementa la afluencia de personas en la zona.

Estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc Será Gratis Hasta 2027

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal (SSP) desplegaron un operativo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc previo al encuentro entre México y Ghana, para reforzar la vigilancia y resguardar a los asistentes.

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Con información de N+

JAPR