El Festival Navideño Por Amor a Puebla 2025 dio inicio llenando de magia la zona de Los Fuertes y el Centro Expositor. Y es precisamente en este último lugar donde será colocado el Kiosko Cultural donde el talento poblano podrá presentarse ante las familias que acuden a la celebración.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre este punto importante del Festival, los artistas locales que se presentarán, y la fecha y el horario en el que podrán verse para apreciar sus espectáculos.

Kiosko Cultural del Festival Navideño Por Amor a Puebla 2025: Artistas, Fechas y Horarios

El martes 23 de diciembre el Kiosko Cultural del Festival Navideño Por Amor a Puebla 2025 contará con las participaciones de la Compañía de Danza Regional de Puebla Dir J.A.C., Bajío, Robert Vergara, Chuchito Palafox y Grupo Taxi de Raúl Vera, cada uno con un lapso de una hora iniciando a las 17:00 horas y finalizando a las 21:00 horas.

El miércoles 24 de diciembre los shows continúan con el Ballet Polinesio Ohan Ona Kai dirigido por Marcela Bermúdez, Joe Moreno, Pioneros del Rock, Los Clásicos Marios y Sophia, con el mismo lapso de tiempo y en el mismo horario definido.

El jueves 25 de diciembre será el turno del Cuarteto Medianoche, Ballet Folklórico Painani dirigido por José Luis Gargallo, Grupo Estilo, La Nueva Orquesta y Magos Show.

El viernes 26 de diciembre le tocará presentarse al Ballet Árabe de Puebla dirigido por Imuris Jiménez, Primo de Ita, Orquesta Rumba Buena, Tuna de Distrito del Estado de Puebla y la Orquesta San José.

El sábado 27 de diciembre se presentarán primero en dicho escenario a las 17:00 horas los Ballet Folklóricos Mitotiani Yolotli, Grupo de Danza México Vive y Pequeños Zapateadores. Posteriormente será el turno de Grupo K4iros, Alan Cisneros, Rosendo Beraza y Proyecto Frankestain.

Y para cerrar con broche de oro el Kiosko Cultural el domingo 28 de diciembre se presentarán Kuadritos Show, Ballet Folklórico Alma de Puebla dirigido por Elimelet Cortés y Alejandra Gutiérrez, Ballet Clásico, Bouquet’s M’Duo y Grupo Scencia.

Carterlera del Kiosko Cultural en el Festival Navideño Por Amor a Puebla 2025. Foto: Dirección de Convenciones y Parques de Puebla

En el marco del Festival Navideño Por Amor a Puebla 2025 la administración estatal realizará cenas gratuitas con motivo de la navidad y el año nuevo, el 24 y el 31 de diciembre respectivamente.

La titular de la Dirección de Convenciones y Parques del Estado de Puebla, Michelle Talavera Herrera, dio a conocer que las familias podrán disfrutar no solo de la comida, sino también de espectáculos que llevarán la magia navideña a cada uno de sus corazones.

