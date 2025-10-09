Chofer de Transporte Resulta Prensado por Colapso de Barda de un Panteón en Puebla

Dos personas resultaron lesionadas al colapsar la barda del panteón en Xiutetelco, Puebla. El accidente sucedió durante la tarde del miércoles 8 de octubre.

Alrededor de las 16:00 horas los afectados viajaban en una unidad del transporte público y pasaron frente a la estructura ubicada en la calle 5 de Febrero de Xiutetelco.

El peso de la tierra y la filtración de agua provocaron el derrumbe de la barda perimetral. Foto: N+

Dos lesionados dejó el derrumbe de la barda del panteón de Xiutetelco en Puebla

El material derrumbado dejó prensado al chofer, un joven de 23 años quién fue trasladado al Hospital Regional de Teziutlán. El joven conducía la unidad 11 de la Ruta 1 en Xiutetelco.

Además una pasajera de 18 años, ingresó en un nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a las lesiones que le provocó el accidente en Xiutetelco.

Colapsa barda de panteón encima de una combi de transporte público en Xiutetelco.



Debido a las fuertes lluvias que ha generado la tormenta Jerry, hace unos minutos colapso la barda del panteón municipal de San Juan #Xiutetelco. pic.twitter.com/nBV3V9i6Tj — El Quinto Medio (@elquintomediomx) October 9, 2025

Noticia relacionada: Deslave en Panteón Desentierra una Decena de Ataúdes en Puebla

Reportan estables a las víctimas del colapso de una barda en Xiutetelco

El Gobierno Municipal de Xiutetelco, informó que derivado de la atención oportuna y el esfuerzo de elementos especializados en rescate y primeros auxilios, ambas personas se reportan fuera de peligro.

Tumbas Descubiertas por Colapso Barda Panteón Municipal Atlixco

Autoridades municipales revisaron la periferia del lugar para verificar los daños estructurales y enviaron maquinaria especializada para remover los escombros.

Historias recomendadas:

Con información de Jessica Zenteno

JAPR