Cinco Vehículos Protagonizan Choque Múltiple sobre Puente de Periférico en Puebla

La tarde de este martes 17 de marzo de 2026 se registró un fuerte accidente vehicular sobre el puente del Periférico Ecológico que atraviesa la avenida 11 Sur en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cinco vehículos incluyendo un tractocamión, protagonizaron un choque múltiple en la parte superior de dicha estructura vial.

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Choca automóvil contra muro de contención sobre puente del Periférico Ecológico de Puebla

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este martes que se registró un fuerte choque múltiple entre al menos cinco vehículos sobre el puente del Periférico Ecológico que atraviesa la avenida 11 Sur en la capital poblana.

Al lugar de la carambola llegaron elementos de Protección Civil quienes llegaron a atender el siniestro, y brindar atención a los ocupantes de las unidades accidentadas.

Al momento se puede observar que varias grúas llegaron al puente para brindar el servicio de arrastre y así liberar este tramo carretero lo más pronto posible.

Motociclista Muere tras Chocar con Unidad de Transporte Público en San Antonio Tlacamilco, en Acajete, Puebla

Rescatan a hombre que cayó a barranca de colonia Lomas de Chapultepec en Puebla

Este mismo martes elementos de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, realizaron el rescate de un hombre que cayó a una barranca de aproximadamente 15 metros de profundidad, en la calle Granada, en la colonia Lomas de Chapultepec.

En el lugar se trabajó de manera coordinada con Cruz Roja y Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), logrando su extracción y brindándole atención prehospitalaria.

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Con información de N+

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