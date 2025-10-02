Caos Vial en Periférico de Puebla por Manifestación en el C5 de Cuautlancingo

Cerca del mediodía de este jueves 2 de octubre usuarios del Periférico Ecológico de Puebla reportaron congestionamiento vial, debido al bloqueo de la vialidad en sus tres carriles, a la altura de Cuautlancingo.

Un grupo de conductores se manifestaron frente a las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad (C5) ubicado en el municipio de Cuautlancigo; con vehículos particulares cerraron el paso con sentido al centro de la ciudad.

Así el tráfico en Periférico a la altura de Cuautlancingo, pic.twitter.com/dPSIjAbk0P — El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) October 2, 2025

No hay paso en el Periférico Ecológico de Puebla a la altura del Complejo de Seguridad

En cuestión de minutos la fila de vehículos varados fue creciendo, y el tráfico prácticamente detenido llega hasta la autopista México-Puebla, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

Se manifiestan en Periférico Ecológico a la altura de Cuautlancingo. Foto: Redes sociales

De acuerdo con primeros reportes, se trata de un grupo de propietarios de vehículos importados, quienes exigen a las autoridades la regularización de las unidades para poder circular.

