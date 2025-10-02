Caos Vial en Periférico de Puebla por Manifestación en el C5 de Cuautlancingo
N+
Una larga fila de vehículos se formó desde Cuautlancingo hasta la autopista México-Puebla por bloqueo del Periférico con vehículos particulares.
COMPARTE:
Cerca del mediodía de este jueves 2 de octubre usuarios del Periférico Ecológico de Puebla reportaron congestionamiento vial, debido al bloqueo de la vialidad en sus tres carriles, a la altura de Cuautlancingo.
Un grupo de conductores se manifestaron frente a las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad (C5) ubicado en el municipio de Cuautlancigo; con vehículos particulares cerraron el paso con sentido al centro de la ciudad.
Así el tráfico en Periférico a la altura de Cuautlancingo, pic.twitter.com/dPSIjAbk0P— El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) October 2, 2025
Noticia relacionada: Manifestación en la 11 Sur Desquica Tráfico en Puebla: No Hay Paso en Ambos Sentidos
No hay paso en el Periférico Ecológico de Puebla a la altura del Complejo de Seguridad
En cuestión de minutos la fila de vehículos varados fue creciendo, y el tráfico prácticamente detenido llega hasta la autopista México-Puebla, por lo que se recomienda tomar vías alternas.
De acuerdo con primeros reportes, se trata de un grupo de propietarios de vehículos importados, quienes exigen a las autoridades la regularización de las unidades para poder circular.
Historias recomendadas:
- Dos Tráileres Terminan Envueltos en Llamas tras Chocar en Arco Norte; No Hay Paso
- ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 2 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN
- En Minutos Robaron Cuatro Tráileres en la Autopista Puebla-Orizaba
Con información de N+
JAPR