Por Accidente Múltiple No Hay Paso en la Autopista México-Puebla: El Tránsito Está Paralizado
N+
Un accidente entre tráileres y autos particulares paralizó el tránsito con sentido a la ciudad de Puebla.
La madrugada de este domingo 7 de diciembre se registró un fuerte accidente a la altura del kilómetro 064-500 de la autopista México-Puebla.
El siniestro ocurrió entre dos tráileres y vehículos compactos. Como saldo del percance solo se han confirmado daños materiales.
Cierre total con sentido a Puebla por carambola en la autopista a la altura de Río Frío
Debido al fuerte accidente personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) así como Guardia Nacional (GN2) realizaron el cierre parcial para permitir el trabajo de rescatistas y de operación de grúas para el retiro de unidades.
El siniestro generó largas filas de autos hasta la zona de Río Frío y prácticamente el tráfico permanece detenido con sentido a Puebla.
