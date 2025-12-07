Inicio Puebla Por Accidente Múltiple No Hay Paso en la Autopista México-Puebla: El Tránsito Está Paralizado

Por Accidente Múltiple No Hay Paso en la Autopista México-Puebla: El Tránsito Está Paralizado

Un accidente entre tráileres y autos particulares paralizó el tránsito con sentido a la ciudad de Puebla.

Cierre Total de la Autopista México Puebla en Kilómetro 84 Río Frío por Accidente Carambola

El percance provocó daños a por lo menos 4 vehículos involucrados. Foto: Reporte ciudadano

La madrugada de este domingo 7 de diciembre se registró un fuerte accidente a la altura del kilómetro 064-500 de la autopista México-Puebla.

El siniestro ocurrió entre dos tráileres y vehículos compactos. Como saldo del percance solo se han confirmado daños materiales.

Carambola en la México-Puebla Deja Filas Kilométricas de Tráfico

Cierre total con sentido a Puebla por carambola en la autopista a la altura de Río Frío

Debido al fuerte accidente personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) así como Guardia Nacional (GN2) realizaron el cierre parcial para permitir el trabajo de rescatistas y de operación de grúas para el retiro de unidades.

El siniestro generó largas filas de autos hasta la zona de Río Frío y prácticamente el tráfico permanece detenido con sentido a Puebla.

