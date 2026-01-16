Cierran Periféirco de Puebla por Manifestación con Sentido a Cholula

Caos vial reportan usuarios del Periférico Ecológico de Puebla en la zona sur de la capital, debido a la presencia de manifestantes en los carriles a la altura del Infonavit La Carmelita.

El bloqueo total se encuentra en el tramo de la vialidad entre la 11 Sur y el Bulevar Carmelitas, con sentido a Cholula y el residencial La Vista. En el sitio un grupo de personas se apostó sobre los tres carriles impidiendo el paso de vehículos.

Bloqueo en Periférico Ecológico de Puebla Bulevar Carmelitas: Vías alternas por manifestación

Debido al cierre la circulación se está desviando en la 16 de septiembre para evitar el bloqueo. Los manifestantes llegaron en varios autobuses e invadieron el Periférico de Puebla para impedir el paso.

Los conductores varados optaron por regresar en sentido contrario, y las vías alternas serían la 11 sur, 16 de septiembre y 2 sur.

De acuerdo con el reporte de conductores afectados, son decenas de hombres que llegaron en varias unidades colectivas. Algunos de ellos encapuchados y con pancartas, impiden el paso de vehículos a la altura del infonavit La Carmelita.

¿Por qué cerraron el Periférico de Puebla pasando la 11 sur?

Trasciende que el grupo pertenecería a un grupo de locatarios de un mercado de la capital poblana quienes denuncias actos de extorsión, mismos que se manifestaron esta mañana frente a las instalaciones del penal de San Miguel en Piuebla.

No hay informe por parte de la autoridad sobre las causas de la movilización que paralizaró el Periférico Ecológico alrededor de la 1 de la tarde de este día.

