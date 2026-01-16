Una familia se encuentra viviendo duros momentos debido a una presunta bala perdida que alcanzó a un niño de solo ocho años de edad cuando viajaba con su madre y su hermano sobre el Periférico Ecológico de Puebla.

De acuerdo a información de uno de los familiares, el pasado lunes 12 de enero, una mujer había ido a recoger a sus dos hijos a una escuela luego de una práctica de fútbol, sin embargo, en cuestión de segundos su vida cambio por completo.

Al incorporarse al Periférico Ecológico a la altura de Camino Real un proyectil atravesó el vidrio trasero de la camioneta en la que se trasladaban. Lamentablemente la bala impactó el rostro del menor entrando por el lado de su cachete y alojándose en la parte inferior de la mandíbula.

Niño recibe impacto de bala a bordo de una camioneta en el Periférico Ecológico de Puebla

De inmediato la madre trató de auxiliar al pequeño que se encontraba en su asiento de seguridad y con ayuda de un peatón que se encontraba en la zona, lo pudieron trasladar rápidamente hasta un hospital ubicado en la colonia La Paz.

Afortunadamente el menor logró sobrevivir gracias a la pronta reacción de los médicos del lugar; Al respecto, el tío de la víctima Ángel Arámbulo compartió su historia en redes sociales para poder recibir ayuda, esto mencionó.

Llegó en estado critico, pero logró sobrevivir, aguantó la primera noche todo anestesiado y demás, por la pronta intervención hospitalaria.

Además, pide que se difunda este caso para que las autoridades tomen cartas en el asunto pues inocentes pagan el precio de la inseguridad, en su video mencionó que este hecho sucedió en una zona concurrida cerca de escuelas que pone en riesgo la vida de los más pequeños, esto agregó.

Al día de hoy esta más estable, ya está mejor (...) La razón por la que estoy subiendo este video es para pedirles ayuda, sobre todo para difundir esta historia ya que a toda nuestra familia nos llena de rabia que impactará a un inocente.

Piden ayuda para pagar gastos médicos de niño baleado en Periférico Ecológico de Puebla

Pide que el caso de su sobrino no quede impune, pues a pesar de que ya se encuentra más estable y fue trasladado a otro hospital, es una situación delicada y costosa, por lo que solicita el apoyo de la ciudadania para poder solventar los gastos médicos que superan sus posibilidades.

En el video compartido en sus redes sociales agregó que cualquier apoyo es importante y explicó cómo pueden ayudarlos.

