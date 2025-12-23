Niño Desaparecido en Puebla Revela Presunto Maltrato por Parte de su Abuela

El estado de Puebla activó la Alerta Amber por la desaparición de Víctor Manuel "N" de 12 años de edad quien habría sido visto por última vez en el municipio de Acatzingo, sin embargo, un reciente video cambiaría la línea de investigación.

El menor fue reportado como desparecido el pasado 19 de diciembre, de acuerdo al boletín de búsqueda, portaba un suéter color negro, pantalón de mezclilla azul marino y tenis de color azul marino con blanco.

Su fotografía circuló rápidamente en redes sociales para que se pudiera agilizar su localización ya que sus familiares temían que hubiera sido víctima de algún delito.

Víctor Manuel revela que huyó de la casa de su abuela por presunta violencia familiar

Pero este 23 de diciembre salió a la luz un video que le dio un giro a la investigación; Víctor Manuel "N" se muestra en la grabación sano y salvo, en donde dio un mensaje contundente para las autoridades.

El niño explicó que había huido de su hogar tras presuntamente ser víctima de maltratos y violencia física por parte de su abuela y de su tío, por lo que pidió ayuda para que su madre lo localizara, esto mencionó.

No quiero que me regresen.

El menor afirmó que cuenta con marcas visibles de golpes y pellizcos, además, aseguró que su abuela lo corrió de la casa a las 5:00 de la mañana por lo que él decidió ya no regresar.

Víctor también acusa a su tío, quien es su tutor legal, de permitir estas supuestas agresiones e incluso en ocasiones participar en ellas. En el video, mencionó que lo único que él quiere es ser localizado por su madre o por una tía a la cual llamó "Chiquis", y no regresar a la casa de su abuela.

Investigan desaparición de un menor en Puebla; Continúa activa la Alerta Amber de Víctor Manuel

El pequeño dijo estar bien ya que fue supuestamente auxiliado por una mujer, sin embargo, posteriormente Samuel Aguilar Pala, el Secretario de Gobernación Estatal de Puebla, dio a conocer que el caso ya está siendo atendido minuciosamente, esto agregó.

Lo tiene ya en seguimiento en atención la Fiscalía muy puntualmente están atendiendo ese asunto, está la Alerta Amber vigente y está dándole seguimiento a la Fiscalía.

Un Niño Fue Reportado Desaparecido después de Huir de su Casa

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones correspondientes y recabando pruebas para agregar a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/TECAM-//001852/2025, además, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que el menor ya fue localizado y que también será un caso atendido por la Casa Carmen Serdán.

Franco Arteaga y Maggie Castillo

