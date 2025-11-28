Niño de Nueve Años Huye de su Casa por Maltrato y lo Reportan Desaparecido en Puebla
N+
Su familia pidió apoyo para localizarlo pero la historia dio un giro relevante cuando el padre del menor informó que el niño se encontraba a salvo.
COMPARTE:
La búsqueda de Ian Brandon Coeto Bautista, menor de 9 años, mantuvo en alerta a familiares y autoridades en la ciudad de Puebla, luego que su desaparición fuera reportada el pasado 27 de noviembre.
Según la ficha de búsqueda, Ian había sido visto por última vez en la explanada del Infonavit Agua Santa.
Al momento de la desaparición vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y llevaba una mochila azul.
Historias recomendadas: Sigue Sin Aparecer el Niño Liam Tadeo de Cinco Años en la Sierra Norte de Puebla
Reportan como localizado sano y a salvo a Ian Brandon Coeto Bautista de 9 Años en Puebla
Su familia había suplicado apoyo para localizarlo, temiendo por su integridad, sin embargo, la historia dio un giro relevante cuando el padre del menor informó que el niño se encontraba a salvo.
El hombre afirmó ante las autoridades que Ian había salido de casa voluntariamente debido a presunto maltrato, señalamiento que encendió nuevas alarmas.
Investigan presunta violencia familiar contra niño de 9 años en Infonavit de Agua Santa en Puebla
Tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que ya inició la carpeta de investigación por posible violencia familiar, a fin de esclarecer los motivos que orillaron al menor a abandonar su hogar.
Por el momento, permanece bajo custodia y protección del padre, mientras personal especializado en atención a menores valora su estado emocional y determina las condiciones en las que se encontraba.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a seguir los canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada, pues se trata de un caso que involucra a un menor de edad y posible situación de riesgo en el entorno familiar.
Historias recomendadas:
- Muere Niño de 12 Años por Explosión de Pirotecnia en Puebla; Su Madre Sobrevive con Quemaduras
- Rinden Homenaje al Niño Alberto y su Madre Víctimas de Accidente en Carretera de Puebla
- Niño de 12 Años se Metió a Robar a una Casa en Puebla y Apuñaló a una Mujer
Con información de FGE
JAPR