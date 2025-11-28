Niño de Nueve Años Huye de su Casa por Maltrato y lo Reportan Desaparecido en Puebla

La búsqueda de Ian Brandon Coeto Bautista, menor de 9 años, mantuvo en alerta a familiares y autoridades en la ciudad de Puebla, luego que su desaparición fuera reportada el pasado 27 de noviembre.

Según la ficha de búsqueda, Ian había sido visto por última vez en la explanada del Infonavit Agua Santa.

El niño supuestamente desapareció después de salir de su vivienda. Foto: Fiscalía de Puebla

Al momento de la desaparición vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y llevaba una mochila azul.

Su familia había suplicado apoyo para localizarlo, temiendo por su integridad, sin embargo, la historia dio un giro relevante cuando el padre del menor informó que el niño se encontraba a salvo.

El hombre afirmó ante las autoridades que Ian había salido de casa voluntariamente debido a presunto maltrato, señalamiento que encendió nuevas alarmas.

Tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que ya inició la carpeta de investigación por posible violencia familiar, a fin de esclarecer los motivos que orillaron al menor a abandonar su hogar.

Por el momento, permanece bajo custodia y protección del padre, mientras personal especializado en atención a menores valora su estado emocional y determina las condiciones en las que se encontraba.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a seguir los canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada, pues se trata de un caso que involucra a un menor de edad y posible situación de riesgo en el entorno familiar.

