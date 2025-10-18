Rinden Homenaje al Niño Alberto y su Madre Víctimas de Accidente en Carretera de Puebla

Este viernes 17 de octubre de 2025 recibieron un homenaje póstumo el niño Alberto Romero Valdez junto con su madre Mariana Celeste Valdez Tejedor, quienes perdieron la vida un día antes en un accidente en el Libramiento de Tepexi de Rodríguez también conocido como “El Columpio”.

El pequeño Alberto y su madre fallecieron en un accidente en el Libramiento Tepexi de Rodríguez. Foto: X @ciudadano_pue

El servicio póstumo ocurrió en la escuela “Tierra y Libertad” del municipio de Ixcaquixtla, plantel donde estudiaba el menor. Participaron docentes, el director, padres de familia y alumnos que convivieron con él.

Último pase de lista del pequeño Alberto en la escuela Tierra y Libertad de Ixcaquixtla, Puebla

En un ataúd blanco y cargado por sus propios seres queridos fue avanzando el cuerpo de Alberto Romero Valdez, mientras que dos de sus compañeros marchaban frente a él con una corona de flores.

Atrás de él, lo iba escoltando el cuerpo de su madre Mariana Celeste Valdez Tejedor en un féretro café, hasta que entraron a la escuela Tierra y Libertad del municipio de Ixcaquixtla, donde fueron colocados juntos bajo un arco de globos blancos y homenajearlos.

Así dio inicio el último pase de lista de Alberto, quien fue despedido entre aplausos, ya que a pesar de los rostros de tristeza observados en toda la comunidad estudiantil ya que no podrían convivir más con su compañero, decidieron celebrar los momentos que pasaron junto a él.

Compañeros se despiden del pequeño Alberto en la escuela Tierra y Libertad de Ixcaquixtla. Foto: San Martínez

Mueren el pequeño Alberto y su madre en accidente en Libramiento Tepexi de Rodríguez

Tres personas sin vida entre ellas un niño, fue el saldo que dejó un fuerte accidente entre un tráiler y una camioneta pick up sobre el Libramiento de Tepexi de Rodríguez a la altura del lugar conocido como "El Columpio" en Puebla el pasado jueves 16 de octubre.

El incidente fue protagonizado por un tráiler que daba servicio de traslado de basura al Ayuntamiento de Tepexi de Rodríguez y un vehículo de batea color gris propiedad del Ayuntamiento de Ixcaquixtla.

Tres Muertos por Accidente en Libramiento Tepexi de Rodríguez Puebla

A bordo de la camioneta iba un menor con su madre a quienes se les estaba brindando el servicio de traslado hacia una consulta médica en el Hospital de la Niñez Poblana.

