Clausuran la Clínica Detox en Puebla después del Hallazgo de Blanca Adriana en Tlaxcala

Este viernes 22 de mayo de 2026 N+ Puebla pudo constatar que la Clínica Detox, ubicada en la colonia Anzures de la capital poblana, se encuentra cerrada y con sellos de clausura por parte de la Secretaría de Salud federal.

Lo anterior, tras el hallazgo sin vida de Blanca Adriana Vázquez Montiel en un canal de agua del municipio tlaxcalteca de Atltzayanca 72 horas después de haber acudido a una sucursal de esta clínica a realizarse un tratamiento estético.

Clausuran la Clínica Detox en la Colonia Anzures de Puebla capital. Foto: N+

Autoridades resguardan Clínica Detox en la Calzada Zavaleta de Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continúa las diligencias en el domicilio identificado como Clínica Detox, ubicado en la Calzada Zavaleta en el edificio marcado con el número 2511, segundo piso, una torre que es residencial y no comercial.

En este sitio Blanca Adriana acudió el pasado 18 de mayo a realizarse un procedimiento no invasivo. Tras mandar al esposo de la víctima a comprar una faja, tanto la supuesta doctora, su asistente y la paciente desaparecieron.

N+ Puebla recorrió el sitio y se percató que el ingreso está restringido al público e incluso conversando con algunos trabajadores de otros locales en la zona informaron que el piso donde se ubica la clínica está cerrado.

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¿Quién es la doctora que intervino a Blanca Adriana Vázquez el día de su desaparición?

Luego de la desaparición y muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel, inició la investigación contra la presunta responsable y cómplices; la doctora Diana Alejandra “N” no cuenta con cédula profesional registrada ante las autoridades para realizar procedimientos quirúrgicos estéticos.

Continúan las Investigaciones en la Clínica donde Ingresó Blanca Adriana antes de Fallecer

La mujer aparece en un video difundido en redes sociales, donde explica el funcionamiento del instrumento que utiliza para el procedimiento de liposucción, asegurando que no hay riesgo para el paciente.

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Con información de Maribel Espinoza

GMAZ