Continúa Combate contra Incendio Forestal en Zautla, Puebla; Está Controlado en un 80%

El incendio forestal registrado en un cerro del municipio de Zautla se mantiene activo este sábado 2 de mayo de 2026, por lo que elementos de Protección Civil municipal y estatal han estado trabajando para sofocarlo.

De acuerdo con el último reporte emitido por las autoridades el fuego reportado en la comunidad de San Andrés Yahultlalpan lleva un 80 por ciento de control y 70 por ciento de liquidación.

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Incendio forestal en Zautla, Puebla, está controlado en un 80%

La Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres en el estado de Puebla informó que el incendio registrado en la comunidad de San Andrés Yahuitlalpan, perteneciente al municipio poblano de Zautla, registra un 80 por ciento de control.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, coronel Bernabé López Santos, el combate al siniestro se realiza por aire con el uso de un helicóptero y por tierra, con estrategias que han permitido un avance del 70 por ciento en la liquidación del siniestro. Las acciones continúan en la zona para sofocar en su totalidad los puntos activos.

En las labores participan ocho elementos de la brigada Coyote 2, nueve de la brigada Coyote 3, ocho de la brigada Coyote 11, dos elementos de Rojo 3, tres de Protección Civil del Estado, 10 del municipio, cuatro de Protección Civil Municipal, 35 del Ayuntamiento, dos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), once integrantes de la Policía Forestal, así como 175 voluntarios que se sumaron a las acciones.

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La tarde de este sábado se registró un incendio en el vaso regulador Puente Negro de la ciudad de Puebla mismo que afectó una vivienda aledaña dejando daños materiales.

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Al lugar llegaron elementos de la Dirección de Protección Civil municipal, quienes se encargaron de combatir las llamas en el domicilio y el predio. No se reportaron personas lesionadas por este siniestro.

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Con información de N+

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