¿Cuál Medio Metro Murió? "El Único" y el "Oficial" Aclaran que Están Bien

Después de la confirmación de la muerte de un bailarín de eventos sonideros identificado como “Medio Metro Original” ha surgido la confusión entre los distintos artistas populares que ocupan el mismo nombre. En NMás Puebla te explicamos cuál Medio Metro fue localizado sin vida y lo que dijeron sus homónimos después del trágico hallazgo.

El conocido animador de sonideros Francisco Pérez, alias Medio Metro Original, fue encontrado sin vida el lunes 20 de octubre en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con reportes preliminares, el cadáver presentaba una herida por impacto de bala visible en la cabeza, lo que hace considerar a las autoridades la hipótesis de homicidio.

Muere Medio Metro el Original de Puebla: Fue Asesinado y Abandonado en San Sebastián de Aparicio

La víctima era originaria del Barrio El Alto y popular en el ambiente sonidero poblano. Francisco Pineda Pérez padecía acondroplasia, una condición que afectaba su estatura, lo que le dio el apodo de Medio Metro Original.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) iniciaron la carpeta de investigación por homicidio para esclarecer las circunstancias de muerte y determinar la participación de terceros.

Paco Pérez Medio Metro del Barrio de El Alto Muerto Fue Localizado Muerto

El hallazgo ha generado consternación en la comunidad sonidera. Cabe aclarar que Paco Pérez fue el primer hombre con dicho apodo; posteriormente, agrupaciones como "Sonido Pirata" contrataron a un joven de Guanajuato, quien después ganó popularidad, hasta que fue sustituido por un nuevo "Medio Metro".

“Medio Metro El Único Original” desmiente su muerte tras publicaciones del deceso con su fotografía

José Eduardo Rodríguez Anguiano se pronunció en redes sociales después que medio digitales ocuparon su fotografía para anunciar la muerte de “Medio Metro”. El bailarín que se identifica como El Único Original salió a desmentir su muerte, e incluso participar en los gastos funerarios del Medio Metro de Puebla.

Les quiero agradecer la preocupación por mi porque circulan en redes varias notas con mi foto que dicen que yo perdí la vida

“Medio Metro” en Sonido Pirata aclara que está vivo y manda sentido pésame por la muerte de Paco Pérez

Por su parte Jonathan Uriel el “El Medio Metro Oficial” que se hizo famoso por los eventos sonideros de la agrupación Sonido Pirata, publicó un video donde aclara que no fue él quien perdió la vida.

El ambiente sonidero está de luto compañero Panchito Pérez

Se espera que en las próximas horas las autoridades den información sobre posibles líneas de investigación; trascendió que el móvil del homicidio de Francisco Pérez estaría relacionado con un tema de narcomenudeo; sin embargo, no ha sido confirmado.

