Detienen a Hombres que Presuntamente Operaban Bajo el Mando de "La Jefota" en Mercados de Puebla

En operativo interinstitucional, fueron arrestados cuatro sujetos que presuntamente operaban bajo las órdenes de Nayeli "N" alias “La Blanca", "La Güera" y/o "La Jefota”, relacionada con una organización criminal con presencia en Puebla.

Se sabe que los responsables junto con la mujer al mando, operaban en los mercados Jorge Murad Macluf, La Victoria y Morelos de la capital poblana.

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Detienen Policía Estatal y Marina a cuatro hombres vinculados con actividades ilícitas en mercados de Puebla

En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Jesús Alberto "N" de 19 años; Fernando "N", alias “El F”, de 21 años; Roberto Carlos "N" de 23 años y Christian "N", alias “El Güero”, de 31 años.

Los cuatro asegurados son provenientes de Chicoloapan, municipio del Estado de México, y de la Ciudad de México. Los delincuentes presuntamente operaban bajo las órdenes de Nayeli "N", también detenida por las fuerzas de seguridad el pasado jueves 12 de marzo.

Nayeli "N" Detenida por Cobro de Piso y Despojo de Locales del Mercado Morelos

Nayeli "N" y sus hombres extorsionaban a comerciantes de mercados de Puebla

Después de labores de inteligencia, se reveló que la mujer y los cuatro hombres detenidos operaban en los mercados de la ciudad de Puebla. Además, estarían relacionados con actos de intimidación o amenazas a comerciantes, cobro de piso, venta de estupefacientes, portación de armas de fuego y privaciones ilegales de la libertad.

Para evitar su captura, los cuatro masculinos se identificaron como comerciantes de la Colonia 10 de Mayo, sin embargo, entre sus pertenencias portaban un arma de fuego larga Ak-47, cartuchos útiles, teléfonos celulares, envoltorios con droga y un vehículo.

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Con información de N+

JAPR