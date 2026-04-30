Desfile del 5 de Mayo 2026 en Puebla: ¿A Qué Hora Empieza y Cuál Será su Ruta?

El Desfile Conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla, mantendrá la misma ruta y logística de años recientes. Así lo confirmaron autoridades estatales al explicar que la decisión obedece a los trabajos de mantenimiento en el Mausoleo a Ignacio Zaragoza.

Hace semanas habían anunciado que el recorrido de contingentes regresaba a su recorrido original por el Bulevar 5 de Mayo, pero días después se descartó la propuesta. En NMás Puebla te explicamos a qué inicia el Desfile 5 de Mayo 2026, y cuál será su recorrido.

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Ruta y horario del Desfile Cívico-Militar del 5 de Mayo 2026 en Puebla

El Desfile del 5 de Mayo en Puebla estará conformado este año con 30 escuelas, 12 carros alegóricos, así como contingentes militares. Iniciará en el la zona de Los Fuertes y terminará en el cruce de la 25 Oriente y Bulevar 5 de Mayo.

La ceremonia iniciará este martes a las 10:00 de la mañana, en el Mausoleo del General Ignacio Zaragoza, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, entre calle Adolfo López Mateos y Diagonal Defensores de la República de la ciudad de Puebla.

Entre las 10:30 y 11:00 horas del día, iniciará el avance de contingentes sobre la Calzada Zaragoza con dirección al Centro Histórico de Puebla, y posteriormente avanzarán por el Bulevar 5 de Mayo hacia la zona de San José y Analco.

Desfile Cívico-Militar 2025 de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla

Cierre de calles y vías alternas por el Desfile del 5 de Mayo 2026 en Puebla

Este martes 5 de mayo habrá cierres viales en la ciudad de Puebla, debido al Desfile Cívico Militar por el aniversario de la Batalla de Puebla.

Se prevé que las siguientes vialidades estarán cerradas a partir de las 7:30 de la mañana hasta que finalice el recorrido:

Avenida del Tecnológico: De la Diagonal Defensores de la República a la zona de los estadios.

Calzada Ignacio Zaragoza: De la autopista al Boulevard Héroes del 5 de Mayo.

Diagonal Defensores de la República: De 18 de Noviembre al Boulevard 5 de Mayo.

Inicia instalación de gradas para público del Desfile del 5 de Mayo en Puebla

De cara a la conmemoración del 164 Aniversario de la batalla de puebla en el Bulevar 5 de Mayo comienzan a colocar gradas.

Las estructuras metálicas son instaladas en el camellón desde la zona de san josé a la altura de san francisco. Las bases tienen cuatro peldaños para que los asistentes puedan admirar el Desfile Cívico Militar.

Los trabajadores ensamblan la tubería y la aseguran para que queden en perfectas condiciones y no haya incidentes.

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Con información de N+

JAPR