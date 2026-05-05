En Vivo: Así se Vive el Desfile del 5 de Mayo por la Batalla de Puebla este 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, presiden la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla y Desfile Cívico Militar este 5 de Mayo.

A las 10:15 de este martes arrancó la escenificación histórica de la Batalla del 5 Mayo de 1862 en donde integrantes de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea mostraron cómo los países de España, Inglaterra y Francia declararon la guerra a México.

Esta representación fue ensayada durante tres meses, por lo que se pudo reflejar cómo se vivió combatió ferozmente contra el ejército francés, considerado de los más poderosos de esa época. A pesar de que las tropas mexicanas tenían escaso armamento se logró la victoria.

A las 10:37 arrancó oficialmente el Desfile Cívico Militar de la Batalla de Puebla con el agrupamiento de banderas y personal militar caracterizado de los pueblos de México junto a civiles originarios de estos lugares.

Batallones continuaron la marcha cantando el himno de México y portando con orgullo la bandera del país; Los carros alegóricos también comienzan a salir, iniciando con uno en donde muestra a las mujeres más importantes de la historia de la República Mexicana.

Recorrido del Desfile del 5 de Mayo en Puebla este 2026

Soldados y civiles arrancaron este desfile desde el Mausoleo del General Ignacio Zaragoza en la zona de Los Fuertes dirigiéndose hacia el Boulevard 5 Mayo en donde concluirá su marcha hasta el cruce con la 25 Oriente-Poniente, recorriendo en total 3.7 kilómetros.

El Ejército Mexicano marcha portando sus uniformes, en unidades oficiales y algunos acompañados de los canes quienes son entrenados para la búsqueda de personas y otras acciones para salvaguardar a la ciudadania.

Brigadas de emergencias, la Marina y oficiales también hacen presencia en este desfile, aquí muestran el equipo y vehículos que utilizan ante cualquier eventualidad, mientras que la banda de guerra continúa con los cánticos.

Contingentes estudiantiles y carros alegóricos en el Desfile del 5 de Mayo en Puebla este 2026

En total se contará con 10 carros alegóricos en este 164 aniversario de la Batalla de Puebla arrancando con el de Mujeres Mexicanas Notables y continuando con Puebla el Latido de México, Casas Carmen Serdán y Mujeres Científicas.

Además, participaran en total 10 mil 500 personas entre docentes y alumnos de 30 escuelas del estado de Puebla. A las 11:10 salió el primer contingente escolar conformado por el Centro Escolar 5 de Mayo acompañado con el carro alegórico "La nueva escuela mexicana fomenta la Paz".

Seguidos por alumnos del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) y más instituciones escolares quienes lucieron sus bandas de guerra y uniformes, quienes destacaron por su impacto en la educación poblana.

Noticia en desarrollo

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS